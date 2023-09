Il Grande Fratello è iniziato da una manciata di giorni e i concorrenti stanno pian piano mostrando il carattere. Nelle ultime ore si è sfiorata la prima lite tra Rosy Chin e Grecia Colmenares.

Grande Fratello: gli animi si accendono tra Rosy e Grecia

Lunedì 11 settembre 2023 ha aperto i battenti la nuova edizione del Grande Fratello. Sono trascorsi pochi giorni e i concorrenti sembrano andare d’amore e d’accordo. Come insegnano le edizioni precedenti, però, è solo questione di ore: la convivenza è difficile e le telecamere diventano ben presto un accessorio. Non a caso, si è già sfiorata la prima lite. Protagoniste Rosy Chin e Grecia Colmenares.

Rosy e Grecia: gli strofinacci della discordia

Rosy, che fin dai primi minuti nella casa del Grande Fratello ha assunto il ruolo di chef, era in cucina. Ad un certo punto è arrivata Grecia che, infastidita dalla posizione degli strofinacci, ha proposto alla coinquilina di spostarli. La Chin, che li aveva disposti in quel modo, è apparsa subito scocciata, ma la Colmenares non ha mollato la presa. Alla fine della fiera, ha vinto l’attrice che ha preso i canovacci e li ha portati in giardino.

Grande Fratello: Rosy trova un’alleata

Mentre Grecia si allontanava dalla cucina con gli strofinacci della discordia in mano, Rosy ha rivolto lo sguardo verso Giselda Torresan, che ha assistito alla scena. Le due sono scoppiate a ridere e hanno confessato che con la Colmenares è meglio lasciar correre altrimenti si rischia di litigare sul serio. Quanto durerà questo clima di peace & love?