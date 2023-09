Paolo Masella è entrato al Grande Fratello sostenendo di non aver mai visto una puntata del reality. Lo stesso Alfonso Signorini ha ribadito più volte questa cosa come se fosse un pregio, ma il concorrente si è sbugiardato da solo.

Grande Fratello: Paolo si sbugiarda da solo

A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello, Paolo Masella ha già fatto discutere. Prima ha parlato in modo “ignorante” di Napoli e ha fatto scoppiare la polemica, poi si è sbugiardato da solo. Il macellaio 25enne di Roma è entrato in Casa sostenendo di non aver mai visto il reality, ma parlando con Rosy Chin ha dimostrato il contrario.

Paolo conosce bene le dinamiche del Grande Fratello

Chiacchierando con Rosy, Paolo ha iniziato a parlare delle possibili dinamiche che si possono creare al Grande Fratello con l’ingresso dei nuovi concorrenti. Tralasciando il fatto che ha definito questi suoi ragionamenti “psichedelici“, Masella ha dimostrato che conosce benissimo i meccanismi dei reality, così come il peso di quanto avviene sui social. Ricordiamo che il macellaio sostiene di non possedere account virtuali. “Io sono psichedelico. Si formeranno tre gruppi e poi si formerà questo e questo”, ha ammesso Masella.

La reazione di Rosy Chin

Davanti ai discorsi di Paolo sulle strategie di gioco, Rosy è apparsa perplessa. “Non ci ho capito nulla“, ha ammesso la Chin. Nel frattempo, il video di Masella che parla delle dinamiche del Grande Fratello ha fatto il giro dei social. “Scusatemi ma fino all’altro ieri il macellaio non aveva detto di non avere i social e soprattutto di non aver MAI visto una puntata del Grande Fratello??? Va bene che non c’ho mai creduto, ma manco a prenderci per il cu*o così“, ha scritto un utente su Twitter.