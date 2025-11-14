Su Mediaset Extra, come saprete, la diretta del Grande Fratello è quasi h24. Nelle ultime ore i telespettatori sono stati testimoni di uno scatto d’ira da parte di uno dei concorrenti. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

Grande Fratello, tensione alla stelle: un concorrente perde le staffe

Tensione alle stelle all’interno della casa più spiata d’Italia, con un concorrente del Grande Fratello preda di uno scatto d’ira.

Stiamo parlando di Domenico D’Alterio il quale, infastidito dal fatto che si stesse parlando della sua ex, Valentina Piscopo, ovvero colei che lo ha lascito in quanto lui si stava avvicinando troppo a Benedetta Stocchi, è andato su tutte le furie: “non ve lo dirò un’altra volta. Smettetela di parlare di Valentina o schiatto questo coso nel vetro”, ha gridato in dialetto napoletano, minacciando anche di danneggiare l’arredamento della Casa, con gli altri gieffini che lo guardavano attoniti.

Grande Fratello, perché Valentina ha lasciato Domenico?

Come abbiamo visto, Domenico D’Alterio è stato protagonista di uno scatto d’ira poiché gli altri gieffini stavano parlando della sua ex, Valentina, madre di sua figlia, la quale lo ha lasciato dopo che, qualche settimana fa era entrata nella Casa dicendo al compagno di distaccarsi da Beatrice per poi, settimana scorsa, vedendo che ciò non avveniva, ritornare in Casa, approfittando della proposta del Grande Fratello di rimanere qualche giorno per capire il rapporto tra Domenico e Beatrice. A causa però di litigate con gli altri gieffini, Valentina è stata costretta a uscire quasi subito, lanciando un ultimatum a Domenico: se lo avesse visto ancora con Beatrice la loro relazione sarebbe finita. Cosa avvenuta qualche giorno più tardi, dopo aver visto i due insieme in piscina. Per Domenico si complica anche il percorse nel reality, lunedì infatti è stato il meno votato dal pubblico.