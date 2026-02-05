A metà marzo partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà al timone Ilary Blasi. Cominciano a circolare i nomi dei primi possibili concorrenti, ma anche di chi ha detto di no.

Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui concorrenti che varcheranno la porta rossa con Alberto Dandolo che, sulle colonne de magazine Oggi, ha fatto i nomi di quattro personaggi, quindi quattro possibili concorrenti. Di chi stiamo parlando? Di Walter Zenga, Raimondo Todaro, Ilona Staller e Francesca Manzini. Sono tanti però i nomi che nelle ultime settimane sono circolate e, tra loro, c’è anche chi si è esposto annunciando che non entrerà nella Casa. Ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello Vip, i quattro famosi che hanno detto no: “Noi non entreremo nella casa”

A metà marzo di parte col Grande Fratello Vip. Abbiamo appena visto i primi quattro probabili concorrenti ma chi, invece, era considerato papabile ma invece non entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Sono stati proprio i diretti interessati ad esporsi. Vincenzo Schettini, ad esempio, ha detto: “è vero che sono stato chiamato per partecipare al GF Vip, ma ho detto immediatamente di no. Appena mi è stata prospettata questa possibilità ho ascoltato e ho detto subito di no.” Sulla stessa linea Karina Cascella: “Ricordate una edizione del Grande Fratello senza il mio nome tra i presunti concorrenti? Io no. E quindi eccomi qui a dirvelo per l’ennesima volta: è una bugia.” Il nome di Carlotta Ferlito è stato depennato da Gabriele Parpiglia, che ha detto che la ginnasta non entrerà nella Casa, aggiungendo anche che “Adriana Volpe, davanti alla nostra domanda, ha risposto con i popcorn…”