Grave incidente stradale a Roma: un ragazzo di 17 anni perde la vita

Un terribile incidente stradale si è consumato a Roma nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022: un ragazzo di 17 anni è morto.

Sangue sulle strade di Roma, un terribile incidente stradale si è consumato intorno alle ore 2:00 della notte tra venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022, il bilancio è di quattro feriti e di un morto. La vittima del sinistro stradale è Edoardo D., un giovane di 17 anni.

Tutti i dettagli su questa tragica vicenda.

Incidente a Roma, 17enne perde la vita: i dettagli

Erano circa le ore 2:00 della notte tra il 21 e il 22 gennaio 2022, quando le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense, è qui che si è consumato il tragico incidente stradale che ha spezzato la vita di un 17enne.

Incidente a Roma, giovane 17enne perde la vita: la dinamica del sinistro

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2022, alcuni giovani a bordo di una Fiat Panda stavano tornando a casa dopo aver trascorso una serata insieme, quando improvvisamente il conducente della vettura, un ragazzo di 18 anni, ha perso il controllo del mezzo, ecco il suo racconto riportato da Il Messaggero:

“Appena sono entrato nella curva la macchina ha sbandato, non sono riuscito a tenerla”.

E così, in via Acqua Acetosa Ostiense, l’auto dopo aver sbandato, prima ha urtato un palo della luce, poi un albero e infine si è ribaltata.

Incidente a Roma, ragazzo di 17 anni perde la vita: l’intervento dei soccorritori

Tempestivo è stato sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori del 118, allertati da un passante che ha visto la vettura ribaltata su strada con a bordo i cinque ragazzi, protagonisti di questa vicenda.

Due ragazzi sono stati immediatamente trasportati in codice rosso presso l’Ospedale Sant’Eugenio, uno tra questi era Edoardo, il giovane 17enne che si configura come l’unica vittima dell’incidente e che è morto proprio in ospedale dopo qualche ora, le ferite da lui riportate erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.

Meno grave invece è risultata la situazione per gli altri due passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo e per il conducente, i primi sono stati trasportati al Campus Biomedico in codice giallo e sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie, mentre il conducente è stato sottoposto anche agli esami tossicologici e alcolemici di rito.

Incidente a Roma, ragazzo di 17 anni perde la vita: indagini in corso

La Polizia Locale Roma Capitale, intervenuta sul luogo dell’incidente, si sta occupando di condurre le indagini per stabilire l’esatta dinamica dello stesso e sta cercando di far luce sulle cause che possano averlo innescato.

Al momento si cerca di stabilire se il sinistro possa essere stato causato da alcune problematiche presenti sul manto stradale oppure se la responsabilità sia da attribuire al conducente del mezzo.

Ad ogni modo, nei prossimi giorni, i giovani che si trovavano a bordo del mezzo saranno riascoltati dalla Polizia Locale per chiarire alcuni aspetti di questa tragica vicenda.