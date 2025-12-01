Giornata di lutto e commozione per la governatrice italiana, con numerosi messaggi di solidarietà da parte di istituzioni, colleghi e comunità.

Un grave lutto ha colpito la governatrice italiana, suscitando immediata vicinanza e messaggi di cordoglio da parte di istituzioni, esponenti politici e realtà religiose.

L’abbraccio istituzionale e religioso alla governatrice italiana

La Giunta regionale dell’Umbria e l’Assemblea legislativa hanno diffuso note ufficiali per sottolineare la vicinanza istituzionale a Stefania Proietti: “In questo momento di immenso dolore, gli assessori e l’intera istituzione regionale formulano le più sentite condoglianze alla presidente e a tutti i familiari“, si legge nella comunicazione ufficiale.

Anche la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, ha voluto affermare che “l’Assemblea si stringe tutta intorno alla presidente e alla sua famiglia“.

Anche il mondo religioso ha espresso la propria partecipazione al lutto, con messaggi di conforto da parte dei vescovi umbri e di Fra’ Marco Moroni, custode del Sacro Convento, che ha ricordato come “la risurrezione del Signore Gesù, come ci testimonia san Francesco, è la fonte della nostra speranza che i nostri cari sono accolti nell’abbraccio di colui che san Francesco chiamava l’Altissimo Onnipotente buon Signore“. Le parole di vicinanza si mescolano così con un sentimento spirituale che accompagna il dolore della presidente, confermando quanto il cordoglio travalichi le barriere politiche e sociali.

“Se n’è andata”, grave lutto per la governatrice italiana: l’annuncio

Nella notte è venuta a mancare Bruna, madre di Stefania Proietti, presidente della Giunta regionale dell’Umbria. La notizia ha subito scosso il mondo politico regionale, generando un’ampia ondata di messaggi di vicinanza e solidarietà. Sia la maggioranza che le opposizioni hanno voluto esprimere rispetto e affetto verso la presidente in questo momento difficile. Tra i primi a farlo, Stefano Bandecchi, presidente della Provincia e sindaco di Terni, che ha ricordato come “la perdita di una mamma è sempre triste – non conta l’età e non conta la condizione. Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma“, sottolineando la speranza che la dimensione spirituale possa portare conforto.

I consiglieri regionali di opposizione hanno ribadito il loro cordoglio, manifestando «autentico affetto» e solidarietà nei confronti della presidente e della sua famiglia, mentre anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha espresso a nome personale e dell’ateneo «profondo cordoglio e vicinanza».

Sindaci e presidenti di Provincia, come Luca Secondi, Walter Stoppini e Massimiliano Presciutti, hanno voluto aggiungere il loro sostegno, testimoniando quanto la perdita abbia toccato trasversalmente le istituzioni locali.