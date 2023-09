Grave lutto per Simona Ventura, il messaggio: "Infinita tristezza"

Grave lutto per Simona Ventura, il messaggio: "Infinita tristezza"

Attraverso i social Simona Ventura ha condiviso pubblicamente tutto il suo dolore per la scomparsa di una donna che ha sempre fatto parte della sua vita.

Simona Ventura: il lutto

Simona Ventura ha espresso pubblicamente il suo dolore per la scomparsa di Franca Oliaro, storica commerciante di Chivasso e sua madrina di cresima. “Ciao Franca, infinita tristezza”, ha scritto la conduttrice esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa della donna. La notizia della scomparsa di Francia Oliaro è stata data anche dal giornale La Voce, in cui si legge: “Unita fin dalla giovinezza da una profonda amicizia con Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, Franca Oliaro è stata madrina di cresima della nota presentatrice della televisione italiana”.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo la loro solidarietà a Simona Ventura per il suo tragico lutto e si chiedono se la conduttrice tornerà a parlare della scomparsa della sua amica Franca.

La conduttrice al momento è alle prese con la sua imminente partecipazione a Ballando con le Stelle e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulle sue nozze con Giovanni Terzi (i due, al momento, hanno preferito non rivelarne la data).