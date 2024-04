I vigili del fuoco di Caserta erano impegnati nelle ricerche di un uomo che non era rientrato in casa. Purtroppo è stato trovato senza vita.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta erano impegnati nelle ricerche di un uomo che non era rientrato in casa. Purtroppo è stato trovato senza vita nel Volturno.

Grazzanise, uomo trovato morto: non era rientrato a casa

Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile, si sono perse le tracce di un uomo. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti a Grazzanise per cercare l’uomo. Hanno istituito una unità di Comando locale nel luogo in cui è stata ritrovata l’automobile dell’uomo scomparso per coordinare le ricerche. Sono intervenuti con il personale TAS per la gestione delle ricerche a terra e con un elicottero per il monitoraggio della zona dall’alto.

Corpo dell’uomo trovato nel Volturno

Sul posto sono intervenuti anche il nucleo cinofilo di Vibo Valentia e i sommozzatori di Napoli per le ricerche nel fiume Volturno. Proprio qui è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo scomparso.