Era già da qualche settimana che le autorità greche erano a conoscenza che il gruppo di neonazisti italiani sarebbe presto partito alla volta di Atene. La polizia ha aspettato che i ventuno arrivassero all’aeroporto della Capitale per fermarli per motivi di sicurezza nazionale.

Ventuno neonazisti italiani arrestati in Grecia

Avevano ricevuto gli inviti direttamente dagli organizzatori dell’evento a cui avrebbero dovuto partecipare e si sono messi in viaggio verso Atene, i ventuno neonazisti italiani fermati dalla polizia greca nell’aeroporto della Capitale. Il gruppo era partito ieri dall’Italia per partecipare all’evento paneuropeo organizzato in memoria di Manolis Kapellonis e Yorgos Fundulis, i due giovani esponenti di “Alba Dorata” assassinati nel 2013. La polizia ha monitorato il viaggio e ha deciso di trattenere tutte e ventuno le persone appena atterrate all’aeroporto di Atene ‘Eleftherios Venizelos’ presso la Direzione degli stranieri.

Ventuno neonazisti italiani arrestati in Grecia: l’espulsione

Le autorità greche hanno già disposto l’espulsione per i venutno uomini fermati ieri sera: il gruppo sarà rispedito in Italia per motivi di sicurezza nazionale. Kathimerini, per lo stesso motivo, ha già annunciato di aver emesso un divieto per il raduno di commemorazione che si dovrebbe svolgere oggi, ma anche per le altre contro-manifestazioni organizzate dagli antifascisti greci.