Grecia, crolla un ponte a Patrasso: un morto e due dispersi

Un ponte in costruzione è crollato nell’ovest della Grecia, vicino alla città di Patrasso. Una persona è morta e due risultano disperse. Ci sono anche cinque feriti, come riportato dai media. La televisione greca Ert ha riferito che una sezione del ponte è crollata nella zona di Haradros, all’ingresso della tangenziale di Patrasso, dove sono in corso lavori da due anni. La struttura fa parte di due ponti gemelli, di 167 e 169 metri, che presentavano alcuni problemi di struttura. I lavori di restauro sono iniziati nel 2021 al costo di oltre 6 milioni e mezzo di euro.

Grecia, crolla un ponte a Patrasso: arrivano voci dalle macerie

Sempre secondo la tv greca Ert, dalle macerie del ponte crollato arriverebbero delle voci. I soccorritori stanno usando anche un drone per localizzare i dispersi. Per oggi era prevista la demolizione controllata di una sezione della struttura di ingresso alla tangenziale di Patrasso, ma sotto il ponte erano presenti cinque o sei persone, probabilmente rom, che stavano raccogliendo metalli. Il presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione antisismica Efthymios Lekkas ha riferito che l’incidente è avvenuto durante la demolizione.