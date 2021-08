Gli incendi che stanno devastando la Grecia sono iniziati in diverse zone e hanno costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case.

Gli incendi che stanno devastando la Grecia sono iniziati in diverse zone e hanno costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Gli incendi divampati tra mercoledì e giovedì sono stati 118 e hanno distrutto decine di edifici.

Grecia devastata dagli incendi: migliaia di persone hanno lasciato le case

Nikos Hardalias, viceministro greco per la Protezione Civile, ha dichiarato che tra le giornate di mercoledì e giovedì, sono divampati 118 incendi in Grecia, che hanno distrutto decine di edifici e costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Nelle ultime settimane gli incendi avevano messo in difficoltà altre zone dell’area mediterranea, tra ui diverse regioni italiane e la Turchia. Nelle ultime ore più di 150 case sono state distrutte da un incendio sviluppato nella zona vicino a Limni, sull’isola greca di Eubea, a nord-est di Atene.

Le fiamme hanno costretto i residenti di 12 centri abitati ad abbandonare le case.

Tra gli edifici evacuati c’è stato anche il monsastero di San Davide, dove sono rimasti ancora tre monaci, che si sono rifiutati di andarsene. Nella zona stanno lavorando un centinaio di vigili del fuoco, con sette elicotteri e Canadair. Cinque barche hanno permesso di trasportare più di 85 persone al di fuori dell’isola. Le operazioni di spegnimento stanno continuando.

Stanno spegnendo un incendio divampato martedì in una pineta alla base del monte Parnete, vicino ad Atene. Le fiamme sono state controllate grazie a 500 vigili del fuoco che hanno gestito le operazioni con venti mezzi, ma l’incendio è riuscito a distruggere una decina di case e a danneggiare altri edifici

Grecia devastata dagli incendi: la situazione ad Olimpia

Nelle ultime ore è divampato un incendio vicino a Olimpia, nella parte occidentale del Peloponneso, uno dei siti archeologici più famosi.

Panagiotis Antonakopoulos, sindaco della città, ha detto che “dopo le vite umane la nostra priorità è salvare la nostra storia“. In Grecia gli incendi estivi sono frequenti, ma negli ultimi anni, come in altre aree del Mediterraneo, è aumentata la frequenza di condizioni meteorologiche che li favoriscono, come temperature alte e venti forti. Nel 2018 il Paese è stato colpito da gravissimi incendi, che hanno provocato la morte di più di 80 persone e causato gravi danni a case ed edifici intorno ad Atene.

Grecia devastata dagli incendi: ondata di caldo

Kyriakos Mitsotakis, primo ministro greco, parlando dell’incendio che aveva creato grossi danni a Patrasso lo scorso weekend, aveva spiegato che la Grecia stava attraversando la peggiore ondata di caldo dal 1987. Hardalias aveva avvisato che “il peggio doveva ancora venire“. In questi giorni sono previste temperature fino a 45°C. Nonostante gli incendi siano frequenti, mancano le risorse per pianificare interventi di prevenzione e affrontare l’emergenza. Per agevolare le operazioni sono arrivati rinforzi da Cipro e dalla Francia. La Svezia ha inviato due Canadair.