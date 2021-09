Green pass, cabina di regia a rischio: il nuovo decreto potrebbe slittare

La cabina di regia che dovrebbe discutere dell'estensione del green pass potrebbe saltare così come il relativo decreto.

Dopo l’ultima mossa della Lega, che ha votato insieme a Fratelli d’Italia un emendamento che chiedeva di togliere l’obbligo del green pass nei ristoranti, il decreto che disciplina l’estensione della certificazione, e così la cabina di regia prevista per discuterlo, potrebbe slittare.

Green pass, cabina di regia a rischio

La riunione del governo è prevista per giovedì 8 settembre, ma il timore di alcuni esponenti dell’esecutivo è che rischi di saltare e che il Consiglio dei ministri si dedichi altri dossier. E’ stato proprio il Carroccio a far trapelare che non ci sarebbe in agenda alcuna cabina di regia ad hoc. Una breve nota che nelle segreterie degli altri partiti di maggioranza è stata da alcuni interpretata come la prova di una sorta di patto tra Salvini e Draghi, con il primo che si è impegnato a ritirare i suoi emendamenti al primo decreto green pass e il secondo che rinuncia a porre la questione di fiducia e cancella dall’orizzonte l’obbligo vaccinale.

Green pass, cabina di regia a rischio: oggi si decide

Anche se Palazzo Chigi ha smentito questa ricostruzione, resta il fatto che il Premier sembra aver concesso tempo. Gli addetti all’estensione del green pass al lavoro pubblico e privato negano di avere tra le mani un provvedimento da portare in Cdm e ancora non è arrivata la convocazione della cabina di regia. Una decisione potrebbe arrivare in giornata dopo che il capo del governo avrà fatto il punto con i suoi e deciso se far slittare tutto alla prossima settimana o andare incontro ai rigoristi, come Speranza, che chiedono di far presto.