Green Pass, Giorgetti: “Estenderlo a tutti i lavoratori è un’ipotesi in discussione”

L'ipotesi dell'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori è in discussione. Lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti.

“Quella di estendere il Green Pass a tutti i lavoratori è un’ipotesi in discussione”, così il Ministro dello Sviluppo Economico leghista Giancarlo Giorgetti che, in occasione di un incontro con gli imprenditori ad Assisi, è tornato nuovamente a parlare dell’importanza di vaccinare determinate fasce di lavoratori.

L’intervento si pone tuttavia in contrasto con quanto formulato dal leader della Lega Salvini cne nei giorni scorsi aveva affermato che l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori non sarebbe stato messo in discussione.

Giorgetti green pass lavoratori, “Dobbiamo dare un sistema di certezze”

Il Ministro dello Sviluppo Economico, militante tra le fila del Carroccio – scrive il quotidiano “La Repubblica” – ha affermato che la priorità delle aziende è quella di mettere tutti i lavoratori correttamente in sicurezza: “Credo, quindi, che si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno, possibilmente […] Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie rischia di far chiudere tutta l’azienda.

Dobbiamo dare un sistema di certezze sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro”.

Giorgetti green pass lavoratori, “Uno strumento utile”

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha rimarcato il fatto che il Green Pass costituisce uno strumento utile per il cittadino che, attraverso il suo utilizzo, riesce a perseguire la linea della prudenza e del rispetto delle regole: “Se le osserviamo tutti torneremo alla libertà vera prima possibile […] Abbiamo votato alla fine il decreto legge: siamo convinti che si debba fare tutto ciò che la prudenza ispira per il contenimento della pandemia, e chiediamo condivisione”.

Giorgetti green pass lavoratori, “Ci sono misure che dobbiamo evitare”

Non ultimo, il Ministro Giorgetti durante un incontro a Città di Castello ha messo in evidenza come laddove il fenomeno non possa essere contenuto, devono essere necessariamente messe in campo delle misure ben precise: “Come ovunque ci sono quelli che la pensano in un modo e chi in un altro. Io credo che in modo pragmatico bisogna vedere la realtà e se non riusciamo a contenere il fenomeno purtroppo poi ci sono le altre misure, che dobbiamo evitare”.

Nel frattempo il leader della Lega Salvini, in una recente intervista rilasciata a La7 ha affermato di essere strenuamente contrario a questo obbligo: “Non è sostenibile imporre il Green Pass a tutti i lavoratori […] Se lo Stato vuole imporre l’obbligo lo faccia, ma io non sono d’accordo”.