Greta Rossetti racconta la storia con Michele Morrone: la reazione

Al GF Greta Rossetti ha svelato alcuni retroscena sulla liaison da lei avuta con l’attore Michele Morrone, e a quanto pare lui non l’avrebbe presa bene.

Greta Rossetti contro Michele Morrone

L’attuale concorrente del Grande Fratello, Greta Rossetti, ha vissuto una liaison con Michele Morrone e , secondo i rumor in circolazione, lui non avrebbe affatto gradito quanto successo nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia, dove lei ha raccontato proprio alcuni dettagli sulla loro liaison.

“In una puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha raccontato di avere avuto una storia, durata tre mesi, con l’attore di 365 Giorni. La relazione è finita quando lui le ha chiesto di seguirlo negli Stati Uniti per la promozione di un film. Come ha reagito Morrone di fronte a queste confessioni fatte nella casa del Grande Fratello? Pare che si sia molto infastidito e c’è un motivo preciso. Da sempre l’attore è attentissimo alla sua privacy e non ama il gossip”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini. Sarà vero?

Al momento Michele Morrone non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà. L’attore è sempre stato riservato per quanto riguarda la sua vita privata e sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari.