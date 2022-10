Greta Thunberg sul nucleare: “Sbagliato chiudere le centrali della Germania”

La nota attivista svedese Greta Thunberg ha rilasciato un'intervista alla TV tedesca in cui ha parlato della situazione delle centrali nucleari

Greta Thunberg ha rilasciato un’intervista ad una televisione pubblica tedesca, in cui ha commentato le decisioni del governo del Paese per far fronte alla crisi energetica che sta colpendo tutta l’Europa.

Greta Thunberg sulle centrali nucleari: “È un errore chiudere quelle in Germania”

Come farà la Germania a far fronte alla crisi energetica? Il governo del Paese ha pensato di rilanciare le centrali elettriche a carbone per ridurre la produzione di elettricità dal gas. Una soluzione che può essere efficace, ma che creerebbe dei problemi a livello di emissioni di CO2. Anche la nota attivista Greta Thunberg ha detto la sua sulla situazione, facendo riferimento anche alle centrali nucleari: “Se le centrali nucleari sono in attività penso che sarebbe un errore chiuderle privilegiando il carbone.”

Le alternative all’uso del carbone: le idee della Thunberg

La Thunberg ha poi spiegato quali sarebbero le alternative all’uso del carbone: “Penso che ci siano altri modi per andare avanti. Con le rinnovabili. Si deve investire sulle energie fossili.” Infine, l’attivista ha lamentato il fatto che l’emergenza climatica non sia mai stata trattata, a livello di comunicazione, come la pandemia Covid: “Tutte le guerre sono un disastro. Su molti livelli. Ma dobbiamo essere in grado di affrontare cose diverse allo stesso tempo.”