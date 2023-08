Damiano dei Maneskin si è presentato a sorpresa alla festa della birra di San Martino sul Fiora, a Grosseto. Una grande sorpresa per tutti i partecipanti, con cui il cantante si è fermato a ballare.

Grosseto, Damiano dei Maneskin a sorpresa alla festa della birra di San Martino sul Fiora

Molti partecipanti della festa della birra di San Martino sul Fiora, nella frazione di Manciano, in provincia di Grosseto, si sono chiesti se l’uomo presente alla festa fosse realmente Damiano dei Maneskin. La risposta è si, il cantante si è confuso tra la folla della piccola sagra di paese e dopo aver mangiato si è fermato a ballare in mezzo alle persone.

La sorpresa di Damiano dei Maneskin

Una bellissima sorpresa per i cittadini presenti alla festa, che sono rimasti molto stupiti per la sua presenza. Il cantante ha ballato con tutti, godendosi a pieno questa sua vacanza in Maremma. “È stato bellissimo condividere una serata con una star di questo calibro. Damiano è un ragazzo semplice e umile che non ha voluto neanche salire sul palco per non creare scompiglio. Ma ha salutato tutti ed è stato carino con tutti noi” hanno spiegato dalla pro loco di San Martino sul Fiora.