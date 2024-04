Guendalina Tavassi ha commentato l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, approfittandone per lanciare frecciatine a destra e a manca. Non soltanto alla conduttrice Vladimir Luxuria, ma anche agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Intervistata da Tag24, Guendalina Tavassi ha detto la sua sull’Isola dei Famosi 2024. Da ex naufraga, ha confessato che sente la mancanza di Ilary Blasi e poi ha sganciato frecciatine a destra e a manca. Con Vladimir Luxuria è stata abbastanza buona, mentre con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese è stata glaciale.

Guendalina Tavassi, parlando della nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha dichiarato:

“ Mi manca Ilary (Blasi, ndr) sicuramente perché penso che sia il top, ma Vladimir è molto brava e preparata. Ha esperienza sia da isolana, che da opinionista dell’isola, quindi è nel suo . Consideriamo che in tutti i percorsi dell’Isola ho avuto Vladimir: perché nella prima Isola che feci in Rai era Vladimir l’inviata in Honduras. Poi ho rifatto l’Isola due anni fa e Vladimir era opinionista. Quest’anno Vladimir è conduttrice, quindi vuol dire che devo riandare pure io a questo punto! Se rifarei la naufraga? No, mai nella mia vita, però come ospite per perdere qualche etto o magari cinque giorni, volentieri”.

Parlando degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, Guendalina Tavassi ha tuonato:

“Io sono del parere che puoi dare un’opinione solo se hai anche tu avuto un’esperienza simile o hai partecipato al programma. Come puoi dare un’opinione su una cosa che tu non conosci, non hai mai fatto, non ci sei mai stato? Non sai neanche di che stai parlando. Io, come opinionisti, avrei scelto personaggi che hanno già fatto l’isola, tipo me, il che sarebbe scontato. Se farei io l’opinionista? Sì. Certo! Certo! Ma anche di un GF, dico la stessa cosa. Prendono persone che purtroppo… non so per quale tipo di criterio le scelgano, però non fanno né ridere, né hanno esperienza al riguardo, né sono pungenti.

I giornalisti come opinionisti? Scelta noiosetta da morire, completamente sbagliata, noiosa. La gente da casa se ha bisogno di una domanda o un commento da telegiornale si guarda il TG5. Uno guarda l’Isola per avere un pizzico di leggerezza, per riuscire a sentire quella domanda che un po’ stuzzica e provoca, oppure quella divertente, cosa che, purtroppo, questi due opinionisti. Saranno bravi nel loro lavoro, ma non in questo che non è loro: non è l’opinionista il loro lavoro”.