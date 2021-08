Guendalina Tavassi ha un nuovo amore: “Finalmente felice”

Archiviata la fine del suo matrimonio Guendalina Tavassi avrebbe trovato la felicità accanto ad una nuova fiamma.

Dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma.

Guendalina Tavassi: il nuovo amore

Dopo aver recentemente annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi è stata sorpresa durante le sue vacanze estive con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, ossia l’imprenditore Federico Perna.

“Grazie a tutti per le segnalazioni, purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni, né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più tatto e tempo per dire le cose”. “Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”, ha dichiarato Guendalina Tavassi dopo che hanno iniziato a circolare sempre più indiscrezioni riguardanti la liaison tra lei e l’imprenditore nel settore della ristorazione.

Al momento non è chiaro dove i due si siano conosciuti, ma a quanto pare l’influencer ha superato il dispiacere dovuto alla fine del suo matrimonio.

Guendalina Tavassi: la separazione

Attraverso i social Guendalina Tavassi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli, Chloe e Salvatore. L’influencer ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy e per il momento non ha svelato i motivi che avrebbero spinto lei e D’Aponte a separarsi.

“Ho i miei motivi per aver fatto questa scelta. Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. È perfetto come padre, amico e complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo!”, aveva dichiarato lei attraverso i social, e ancora: “Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare.

Tornavamo assieme. Si faceva quello che fanno tutte le coppie…”

Guendalina Tavassi: lo scandalo dei video osé

Secondo indiscrezioni Guendalina Tavassi potrebbe aver detto addio a Umberto D’Aponte anche a causa dello scandalo dei video osé da cui era stata travolta alcuni mesi prima. Lei stessa aveva denunciato via social il furto di alcuni video privati dal suo smartphone.