Guerra del gas, attacchi a South Pars e Ras Laffan scuotono il Golfo

La tensione nel Golfo si concentra su South Pars e Ras Laffan : minacce, attacchi e ripercussioni sui prezzi mettono in gioco la sicurezza energetica globale

La crisi nel Golfo ha assunto una dimensione che va oltre le schermaglie militari: al centro dell’ultima escalation ci sono due impianti strategici, South Pars in Iran e il complesso di Ras Laffan in Qatar. Le successive azioni militari, le dichiarazioni di leader internazionali e la reazione dei mercati disegnano uno scenario in cui l’energia diventa arma e vulnerabilità allo stesso tempo.

Le parole del presidente americano hanno intensificato la paura di una spirale incontrollabile: Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un avvertimento molto netto, sostenendo che gli Stati Uniti potrebbero intervenire per difendere il Qatar e minacciando di colpire South Pars se Teheran dovesse ripetere un attacco contro infrastrutture qatarine. Nel frattempo le monarchie del Golfo hanno ribadito la loro determinazione a rispondere alle aggressioni.

Gli attacchi e la catena delle ritorsioni

Secondo più ricostruzioni, un raid ha colpito il vasto giacimento di South Pars, il più grande al mondo condiviso tra Iran e Qatar; poco dopo l’Iran ha lanciato un’azione contro il polo di Ras Laffan, causandone l’incendio e l’interruzione della produzione di GNL. La sequenza ha trasformato azioni mirate in una campagna che prende di mira le infrastrutture energetiche, con ripercussioni dirette sulla capacità produttiva regionale.

Colpi a South Pars e Ras Laffan

South Pars rappresenta per l’Iran una porzione cruciale della produzione di gas nazionale: un attacco lì è percepito come una ferita economica e simbolica. La rappresaglia iraniana su Ras Laffan, principale centro qatariota per il gas naturale liquefatto (GNL), ha provocato danni dichiarati importanti da QatarEnergy e ha portato all’interruzione temporanea dell’export, con potenziali effetti sulla disponibilità globale di GNL.

Impatto sui mercati e sulle rotte marittime

Le notizie sugli impianti colpiti hanno avuto riflessi immediati sui prezzi: il petrolio Brent è salito fino a lambire o superare i 110 dollari al barile, mentre il prezzo del gas europeo ha registrato aumenti nell’ordine del 6-7%. Gli investitori hanno interpretato l’attacco come il segnale che la crisi potrebbe estendersi al sistema logistico ed energetico del Golfo.

Lo stretto di Hormuz e la logistica globale

Lo Stretto di Hormuz resta un elemento cruciale: da lì transita una quota significativa dell’energia mondiale via mare. Il blocco parziale delle rotte e le minacce a navi e equipaggi hanno spinto l’Organizzazione marittima internazionale a valutare corridoi sicuri per sbloccare migliaia di navi e circa 20.000 marittimi potenzialmente coinvolti, evidenziando la dimensione umanitaria e logistica della crisi energetica.

Dimensione politica e possibili scenari

Oltre agli impatti economici, la crisi ha una forte componente politica e militare. L’eliminazione di figure di alto profilo nella catena di comando iraniana e i funerali pubblici hanno alimentato la retorica della vendetta. Le monarchie del Golfo, rappresentate dall’annuncio del ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita di riservarsi il diritto di azione militare, hanno segnalato che non resteranno passive davanti agli attacchi ripetuti.

Gli Stati Uniti hanno giustificato alcune operazioni come necessarie per limitare la capacità iraniana di minacciare la navigazione nello stretto, mentre Israele continua le sue campagne contro presunti obiettivi iraniani. Sul terreno la guerra si è estesa: dall’Iran al Qatar, dal Libano fino alle coste marittime, con il rischio che nuovi colpi possano colpire impianti sensibili e, in casi estremi, infrastrutture a rischio radiologico come la centrale di Bushehr, dove organismi internazionali hanno però confermato l’assenza di danni al reattore.

Scenari energetici e misure di contenimento

In risposta alla crisi, Teheran ha già sospeso alcune esportazioni di gas verso paesi vicini per preservare l’offerta interna, scelta tipica di una strategia da economia di guerra. Allo stesso tempo, le autorità internazionali valutano misure di protezione per le rotte marittime e interventi diplomativi per evitare che la tensione si trasformi in una crisi prolungata con impatti sistemici sui prezzi e sugli approvvigionamenti globali.

In sintesi, la combinazione di attacchi mirati alle infrastrutture energetiche, minacce di colpire giacimenti strategici e la reazione dei mercati rende la situazione nel Golfo particolarmente volatile. La progressione degli eventi nelle prossime settimane sarà determinante per capire se la crisi rimarrà limitata a episodi circoscritti o se si trasformerà in una minaccia sistemica alle forniture energetiche mondiali.