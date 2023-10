Guerra in Medioriente, raid di Israele in Libano e Cisgiordania: "No a cessate il fuoco a Gaza"

Guerra in Medioriente, raid di Israele in Libano e Cisgiordania: "No a cessat...

Guerra in Medioriente, raid di Israele in Libano e Cisgiordania: "No a cessat...

La guerra tra Israele e Hamas impazza e l’esercito dello Stato ebraico prosegue con i suoi devastanti raid. Nella notte, Tel Aviv ha colpito e distrutto una postazione di Hezbollah nel sud del Libano, mentre altri obiettivi sono stati annientati in Cisgiordania. Proseguono anche gli attacchi a Gaza, dove ormai più del 40% delle abitazioni è stato distrutto o danneggiato.

Medioriente, gli obiettivi di Israele in Libano e Cisgiordania

A dare notizia di quanto successo nella notte è stato come sempre ‘Al Jazeera’ che ha fatto sapere come l’esercito israeliano abbia arrestato almeno 14 persone in un raid ad Ramallah e Nablus, in Cisgiordania – una di esse è stata anche ferita da colpi di arma da fuoco. Durante gli scontri avvenuti nel campo profughi di Jalazoun due palestinesi sono rimasti uccisi. L’Idf, poi, ha portato avanti anche i raid aeri sul Libano distruggendo una postazione di Hezbollah nel sud del Paese: “Stavano per lanciare un missile” – spiegano da Tel Aviv.

🔻 IDF operational activity in northern Israel overnight: – Our forces struck Hezbollah terrorist infrastructure in Lebanon, including a military compound and an observation post. – 4 Hezbollah terrorist cells operating on the border with Lebanon were struck. — Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2023

Medioriente, Israele nella Striscia: il futuro di Gaza

Nel frattempo, proseguono anche i raid sulla Striscia di Gaza, luogo in cui ormai il 42% delle abitazioni risulta essere stato distrutto o danneggiato dall’inizio della guerra. Un alto funzionario israeliano ha raccontato alla Cnn: “Non ci sarà nessun cessate il fuoco a Gaza“. La medesima fonte ha anche spiegato di non essere a conoscenza delle richieste degli Stati Uniti per rinviare l’operazione di terra sulla Striscia prevista per le prossime ore.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui