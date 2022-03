Guerra in Ucraina: la BBC ha rivelato che un elevato numero di cittadini russi sta scappando dalla Russia per mettersi al riparo in Finlandia.

In Russia, il clima è sempre più teso a causa della guerra in Ucraina e delle sanzioni con cui l’Occidente sta colpendo Mosca. Per questo motivo, secondo quanto riferito dalla BBC, molti cittadini stanno lasciando il Paese e si stanno rifugiando in Finlandia.

Invasione Ucraina, popolazione russa in preda al terrore: si tenta la fuga dalla Russia

Il clima in Russia sta diventando sempre più teso e pesante, a causa delle difficoltà che si stanno abbattendo sul Cremlino dopo la decisione di procedere all’invasione dell’Ucraina. I cittadini, intanto, stanno cominciando a vivere nel terrore e a sentirsi oppressi dalle severe sanzioni con le quali l’Occidente ha colpito il Paese. Inoltre, sta crescendo in modo esponenziale il timore di nuove strette da parte del Governo di Mosca e la minaccia relativa all’introduzione della legge marziale che incombe sulla popolazione.

Per questo motivo, molti cittadini russi hanno deciso di lasciare la propria patria e mettersi al riparo in altri Stati, come la Finlandia.

Guerra in Ucraina, BBC: “Cittadini russi in fuga verso la Finlandia”

In merito alla fuga dalla Russia della popolazione, è intervenuta la BBC. Secondo quanto riportato dall’emittente americana, i cittadini russi stanno lasciando la Nazione e si stanno riversando a ritmo furioso e constante nella vicina Finlandia.

La BBC, inoltre, ha spigato che un flusso continuo di automobili e autobus russi è stato avvistato alla frontiera di Vaalimaa, situata a circa 200 chilometri a est della capitale finlandese Helsinki.