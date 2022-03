Guerra in Ucraina: il presidente Putin ha affermato che i bombardamenti su Kiev di cui è accusato l’esercito russo siano solo propaganda contro Mosca.

Il presidente Vladimir Putin, in merito alla guerra in Ucraina, ha affermato che le accuse di bombardamenti rivolte all’esercito russo siano mera “propaganda”.

Nel pomeriggio di venerdì 4 marzo, il presidente Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere Olaf Scholz.

Al termine del colloquio, il Cremlino ha diramato una nota ufficiale che riporta quanto segue: “Nel corso della sua operazione speciale, l’esercito russo sta adottando tutte le misure possibili per salvare la vita dei civili e le notizie di presunti bombardamenti di Kiev e di altre grandi città sono grossolani falsi di propaganda”.

Putin, inoltre, ribadendo quanto già annunciato parlando ai membri del Consiglio di Sicurezza a Mosca, ha confermato l’intento di distruggere “l’anti-Russia creata dall’Occidente” e di essere “in guerra con neonazisti” che “usano i civili come scudi umani”.

Pertanto, il Cremlino persisterà nel procedere con la sua operazione militare speciale secondo i piani.

Le parole pronunciate dal presidente russo hanno suscitato una dura reazione da parte della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. La presidente, infatti, ha diramato una nota congiunta con il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Antony Blinken, nella quale è possibile leggere: “Noi sappiamo che il conflitto è tutt’altro che finito e restiamo pronti a adottare ulteriori e più severe sanzioni se Putin non si fermerà e tornerà indietro dall’invasione.

Siamo risoluti, determinati, uniti. Abbiamo applicato le sanzioni in tempo record, che dimostrano la nostra determinazione a pagare un prezzo a Putin per la sua invasione dell’Ucraina“.

La nota congiunta, poi, prosegue asserendo: “Putin è via via più isolato nella comunità internazionale ma nonostante le proteste del mondo l’esercito di Putin va avanti – e sottolinea –. La cooperazione tra Usa e Ue è il cuore dell’efficace risposta alla Russia”.

Il segretario di stato americano Blinken ha anche precisato: “I principi stabiliti dopo le due guerre mondiali adesso sono sotto attacco per l’aggressione della Russia contro l’Ucraina commessa dal presidente Putin.

Se permettiamo che questi principi vengano violati impunemente, apriremo un vaso di Pandora in ogni angolo del mondo e la pace e la sicurezza che siamo stati in grado di stabilire svanirebbero”.

La presidente della Commissione Europea ha avuto anche un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Concluso l’incontro, Zelensky ha postato un tweet attraverso il quale ha riepilogato i temi cruciali della conversazione.

Nel tweet, infatti, è stato riportato il seguente messaggio: “Ho parlato con la presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, e l’ho informata del terrorismo nucleare dell’aggressore. Prevenire è il nostro compito comune – e ha aggiunto –. Con la presidente Von der Leyen, abbiamo discusso di un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. All’ordine del giorno c’era anche la questione dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea”.

Talked to President of the European Commission @vonderleyen. Informed about the aggressor’s nuclear terrorism. Preventing it is our common task. Discussed strengthening sanctions against Russia. The issue of 🇺🇦’s membership in the #EU was also on the agenda. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022