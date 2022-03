Nina Oleksandrivna Zhuk, farmacista di Kharkiv, ha subito gravi lesioni al volto mentre stava lavorando, a causa dei bombardamenti sulla città.

Nina Oleksandrivna Zhuk, farmacista di Kharkiv, ha subito gravi lesioni al volto mentre stava lavorando, a causa dei bombardamenti sulla città.

Guerra in Ucraina, farmacista sfigurata dai bombardamenti a Kharkiv

Nina Oleksandrivna Zhuk stava lavorando nella sua farmacia a Kharkiv sotto i bombardamenti russi. Improvvisamente un colpo l’ha investita, lasciandola con il viso sfigurato. Il ministero della Salute ucraino ha deciso di pubblicare due foto della farmacista, prima e dopo il bombardamento. Il viso della donna, che è stata già sottoposta a diversi interventi chirurgici, è coperto di tagli molto profondi, che la costringeranno ad una lunga riabilitazione. “Purtroppo questa foto non è la prima e non è l’unica prova che gli occupanti stanno violando tutte le convenzioni e le leggi internazionali.

È una prova di crudeltà, meschinità e disumanità” ha spiegato il ministero.

Il ringraziamento ai medici

Il governo di Kiev ha voluto ringraziare i medici, infermieri e farmacisti di tutte le città colpite dall’invasione russa, che continuano a salvare vite e ad aiutare le persone. “Medici e sanitari sono pronti ad aiutare gli altri e salvare vite umane. Nelle pause tra i bombardamenti, vanno a lavorare a Kharkiv, Kherson, Berdyansk, Kakhovtsi e molte altre città.

Alcuni di loro vivono nelle farmacie o negli ospedali perché hanno perso la casa a causa della guerra. Ogni giorno rischiano la cosa più preziosa che gli rimane – la propria vita – per aiutare gli altri” ha scritto su Facebook il ministero, chiedendo di condividere il post per informare su quanto sta accadendo in Ucraina.