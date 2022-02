Olena Kourilo, la protagonista della foto simbolo dei bombardamenti, ha raccontato quello che è accaduto, spiegando di non voler vivere sotto Putin.

Il racconto di Olena Kourilo, donna della foto simbolo della guerra

Olena Kourilo è stata intervistata dall’agenzia di stampa francese AFP, dopo essere stata medicata in ospedale.

Con le sue ferite, è diventata protagonista della foto simbolo dei bombardamenti in Ucraina. “Riuscivo a pensare solamente ‘Mio Dio, non sono pronta a morire’. Ero sotto choc, non ho neanche sentito dolore, forse a causa dell’adrenalina” ha raccontato la donna, sottolineando di essere stata molto fortunata per non aver avuto conseguenze peggiori. “Devo avere un angelo custode molto forte, lassù: la mia casa è stata distrutta, non è rimasta neanche una finestra e persino il pavimento è stato devastato” ha aggiunto ai microfoni di BfmTv.

Cuhuïv, dove abitava la donna, ha circa 30 mila abitanti e si trova a meno di 40 km da Kharkiv, una delle città più colpite dai bombardamenti.

Ucraina, la protagonista della foto simbolo: “Vivere sotto Putin? Meglio morire”

La donna ha raccontato di aver sentito dire che quello stesso bombardamento, nell’edificio accanto, ha portato alla morte una ragazzina di 13 anni. Lo ha dichiarato con grande dolore e grande delusione.

“Non pensavo potessimo arrivare fino a questo punto ma io farò di tutto per l’Ucraina, fino a che mi sarà possibile e con tutta l’energia che ho. Sarò sempre e solo accanto alla mia patria. Vivere sotto Putin? Mai, a nessuna condizione: meglio morire” ha dichiarato la donna.