Secondo alcuni esperti, Putin potrebbe non fermarsi ad invadere l'Ucraina ed estendere la sua offensiva anche ai Paesi Baltici.

Il piano di Putin potrebbe non essere solo quello di attaccare l’Ucraina, dove è di fatto già scoppiata una guerra che si prevede di portata mondiale: il timore è che l’offensiva russa in territorio europeo si allarghi anche ai Paesi Baltici.

Putin punterebbe ai Paesi Baltici

A ritenerlo sono diversi esperti tra cui Mario Mauro, ex ministro della Difesa durante il governo Letta. In diretta su SkyTg24 ha infatti affermato che “il presidente della Russia potrebbe non accontentarsi dell’Ucraina e attaccare anche Estonia, Lettonia, Lituania e gli altri paesi dell’est“. Della stessa idea è il presidente del Centro Studi internazionali Andrea Margelletti, secondo cui Putin sta manovrando la scena da stratega politico mettendo a segno una guerra cui ha lavorato negli ultimi due anni e mezzo.

“Portata a casa l’Ucraina, i suoi obiettivi si sposteranno in area Baltica, e credo che a quel punto l’Europa non riuscirà a fermarlo per gli stessi motivi per i quali non ha risposto all’offensiva russa mandando i suoi militari in Ucraina e che anche la Nato non avrà più senso di esistere“, ha aggiunto.

Margelletti: “Putin vuole ricostruire l’area russa”

Secondo lui l’Europa “non ha nel dna l’idea di guerra” e non riuscirà dunque a fermare il progetto del presidente russo che ha invece le idee chiare, sa come maneggiarlo e come ottenere il suo obiettivo.

Vale a dire quello di ricostruire un’area russa post-Jalta, scopo per cui ha anche minacciato di usare la bomba atomica. “Di fronte ad una simile minaccia, il boccino è rimasto saldamente nelle sue mani” ha concluso.