Le autorità ucraine hanno diffuso un video per chiedere all'Europa di sanzionare la Russia con l'embargo del gas russo.

Guerra in Ucraina, il video con cui le autorità ucraine chiedono all’Europa lo stop al gas russo

Le autorità ucraine, diffondendo un video, stanno chiedendo all’Unione Europea di sanzionare la Russia con l’embargo al gas e al petrolio di Mosca, sottolineando il parallelismo tra l’acquisto di carburante al distributore e gli effetti di quei trasferimenti di denaro per l’Ucraina. Si parla di missili lanciati sui palazzi, carri armati che si muovono per le strade delle città e civili continuamente massacrati. “Il gas e il petrolio russi non si pagano in euro o in rubli ma con le vite di altri europei come te.

Soltanto tre paesi hanno avuto il coraggio di rifiutarsi di finanziare questo genocidio: Estonia, Lettonia e Lituania. Ma gli altri?” si legge nel breve filmato che è stato diffuso.

Il messaggio nel video ucraino

“C’è ancora abbastanza coraggio in Europa per fermare il genocidio in Ucraina?” si chiedono le autorità di Kyiv. La risposta è stata parzialmente data dal Parlamento Europeo, che ha votato con grande maggioranza una risoluzione per impegnare la Commissione guidata da Ursula von der Leyen ad inasprire ancora le sanzioni contro la Russia, con un embargo su petrolio, carbone, combustibili nucleari e gas russi.

“Le misure dovrebbero essere accompagnate da un’azione volta a continuare ad assicurare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE nel breve termine” ha spiegato l’eurocamera.