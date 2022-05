Guerra in Ucraina, Kherson chiederà l’annessione alla Russia

Le autorità della regione di Kherson faranno appello al presidente russo Vladimir Putin per includere la Regione alla Russia.

Non si fermano le devastazioni della guerra in Ucraina e la Regione di Kherson prevede di fare una richiesta formale a Mosca per l’annessione nel Paese.

Ucraina, la Regione di Kherson pronta a chiedere l’annessione alla Russia

La Regione ucraina di Kherson sarebbe intenzionata a entrare nella Federazione Russa.

Così è stato annunciato su un canale Telegram che sarebbe collegato all’amministrazione filo-russa. “Le autorità della regione di Kherson faranno appello al presidente russo Vladimir Putin per includere la regione in Russia”, è la dichiarazione diffusa su Telegram. L’appello arriverebbe da Kirill Stremousov, il nuovo vice capo dell’amministrazione militare-civile di Kherson.

A commentare la notizia è Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha assicurato che l’esercito ucraino libererà la Regione.

“L’unico ricorso che i Gauleiter della regione di Kherson possono preparare è una richiesta di grazia dopo la sentenza del tribunale. Gli occupanti potrebbero chiedere di unirsi almeno a Marte o a Giove. L’esercito ucraino libererà Kherson, indipendentemente dai giochi di parole inventati dagli occupanti”, ha scritto Podoliak su Twitter.

Intanto nel corso di una conferenza stampa Leonid Baran, direttore del Dipartimento per la protezione delle frontiere di Stato, fa sapere: “Il servizio della guardia di frontiera ucraino ha ripreso il controllo di 1.200 chilometri di confine nelle regioni di Kiev, Sumy e Chernihiv: Per due terzi si tratta di confine russo”.