Guerra in Ucraina, Putin firma il decreto per l’adozione degli orfani di guerra in Russia

La mossa a sorpresa di Vladimir Putin che firma il decreto per l’adozione urgente degli orfani di guerra in Russia e li include nel welfare di Mosca

Arrivano grosse novità dalla guerra in Ucraina legate a quella forma di “ostilità” che non passa per i campi di battaglia, con Vladimir Putin che firma il decreto per l’adozione degli orfani di guerra in Russia. A dare la notizia l’agenzia stampa russa Interfax.

Più specificamente il provvedimento riguarda la concessione della cittadinanza ai cittadini senza genitori del Donbass ed ha un valore immenso. Perché?

Putin firma il decreto per l’adozione degli orfani

Perché con la sua nuova sterzata legislativa celere il capo del Cremlino ha di fatto incluso i cittadini di una regione contesa con Kiev nel novero del welfare di Mosca, compiendo un passo in avanti verso l’annessione. Ma c’è di più: la mossa di Putin ricorda molto quella che a suo tempi vide i cittadini della Transnistria entrare sotto cappello pensionistico diretto della Russia pur conservando una cittadinanza di facciata con lo stato secessionista dalla Moldavia.

In quel modo era partito un processo di fidelizzazione che con la parte russofona e russofila del Donbass metterà un ulteriore suggello alle mire annessionistiche dello “zar”.

La mossa di Putin per annettere senza sparare

In buona sostanza Vladimir Putin ha firmato un decreto per la concessione della cittadinanza russa agli orfani ucraini del Donbass, con una procedura semplificata. Lo stesso vale anche per i bambini rimasti senza la cura dei genitori e per le persone legalmente incapaci delle repubbliche autoproclamate di Luhansk e Donetsk.

Le autorità ucraine hanno più volte accusato Mosca di voler rubare bambini ucraini per russificarli e Putin sa benissimo che russificare i “nemici” è molto meglio che eliminarli.