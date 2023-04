Guerra in Ucraina, telefonata tra Macron e Biden: "Fondamentale il ruolo della Cina"

L’importanza del ruolo della Cina all’interno del conflitto in corso in Ucraina è stato nuovamente ribadito in una telefonata tra Emmanuel Macron e Joe Biden. Il presidente francese e quello degli USA, secondo quanto riferito dall’Eliseo, vogliono continuare a coinvolgere Pechino.

Ucraina, telefonata tra Macron e Biden: il ruolo della Cina nella guerra

Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha telefonato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Tema del loro confronto è stata ancora una volta la guerra in Ucraina. Il conflitto nell’Est dell’Europa prosegue ormai da più di un anno ed è speranza di tutti che possa concludersi al più presto. Secondo l’Eliseo, nella telefonata tra i due presidenti si sarebbe parlato nuovamente del ruolo della Cina: “Pechino ha un ruolo fondamentale per la conclusione a medio termine delle ostilità.” Inoltre, l’auspicio di Macron è che: “Gli Stati europei si possano riarmare per assumersi le proprie responsabilità nel condividere l’onere della sicurezza transatlantica.”

La Cina non si muove: “Non vogliamo gettare benzina sul fuoco’

Nel frattempo, il ‘The Guardian‘ riporta alcune dichiarazioni del ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Il ministro ha ribadito ancora una volta la posizione del suo Paese in merito a quanto sta accadendo in Europa: “Noi non gettiamo benzina sul fuoco e sosteniamo una risoluzione pacifica delle controversie internazionali attraverso il dialogo e la diplomazia.”