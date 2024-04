Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il punto della situazione sulla guerra nel suo Paese dopo l’incontro tra Scholz e Xi e lo ha fatto tramite un post sui social. Il numero uno di Kiev, in particolare, ha parlato della Cina e del ruolo chiave che potrebbe avere nel conflitto in corso nell’Est Europa.

Guerra in Ucraina: l’intervento di Zelensky su X

“Stiamo lavorando attivamente per garantire che il primo vertice globale sulla pace di giugno (in Svizzera) produca risultati. Sono grato a tutti i leader e agli Stati che hanno espresso la loro volontà di parteciparvi nell’ultima settimana” – così Volodymyr Zelensky ha riassunto le sue ultime (in ordine cronologico) tappe diplomatiche, utili a suo avviso a smuovere le coscienze a livello globale sulla situazione dell’Ucraina, Paese che dal febbraio 2022 deve far fronte all’invasione della Russia. “In particolare ringrazio il cancelliere tedesco Olaf Scholz per la sua leadership e la comunicazione internazionale su questo tema, nonché per i segnali che abbiamo ricevuto da Pechino“ – ha proseguito sempre Zelensky.

Guerra in Ucraina: Zelensky parla della Cina

E proprio su Pechino, il presidente ucraino ha voluto aggiungere un commento che non può essere trascurato: “La Cina può davvero contribuire al ripristino della pace giusta in Ucraina e alla stabilità internazionale” – ha dichiarato ancora su X, mettendo in risalto quello che potrebbe essere davvero un ruolo chiave nelle sorti della guerra.