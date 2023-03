Guerra in Ucraina, Zelensky: "Massiccio attacco missilistico in tutto il paese"

Guerra in ucraina: allarme antiaereo in tutte le regioni del paese, centrale di Zaporizhia in blackout.

Tramite Telegram il presidente Zelensky ha rilasciato ulteriori aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Zelensky ha parlato di una notte difficile in cui è avvenuto “un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese”. Colpita anche Zaporizhia, la cui centrale nucleare è rimasta senza elettricità. In tutta l’Ucraina si registrano bombardamenti massicci. Il leader ucraino ha parlato di “attacchi a infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie”. Sono state in tutto colpite dieci regioni: Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr e Vinnytsia.

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Sistema energetico in fase di ripristino”

Zelensky ha ad ogni modo rassicurato che tutti i servizi funzionano e che “il sistema energetico è in fase di ripristino”. Tuttavia, è stato necessario imporre restrizioni in tutte le regioni. I russi, come riferito dal presidente, hanno lanciato 81 razzi al fine di intimidire il popolo ucraino “tornando alle loro patetiche tattiche”.

I russi prendono il controllo di un villaggio vicino Bakhmut

Secondo quanto reso noto da Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, e citato dalle agenzie russe, l’esercito russo ha preso il controllo di un villaggio vicino Bakhmut. Il villaggio in questione è Dubovo-Vasilevka, sito a nord-ovest di Bakhmut.