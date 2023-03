Bimbo di sei anni spara alla maestra ma non è imputabile: non può difendersi

Bimbo di sei anni spara alla maestra ma non è imputabile: non può difendersi, negli Usa il piccolo ha usato la pistola della madre per centrare l’insegnante 30enne Abby Zwerner. Quell’arma il bambino l’aveva messa nello zainetto e l’ha tirata fuori solo una volta in classe, per puntarla dritta contro la docente che lo aveva rimproverato. La donna, pur ferita, aveva pensato a mettere in sicurezza i suoi alunni.

Spara alla maestra ma non è imputabile

Il fatto era accaduto in Virginia, e il “reo” nonn sarà incriminato per il gesto. L’incidente era avvenuto ad inizio gennaio presso la Richneck Elementary School di Newport. Da quanto si apprende il bambino “aeva aperto il fuoco con freddezza contro la trentenne Abby Zwerner colpendola al petto e ad una mano”. L’arma in questione era stata acquistata legalmente dalla madre. E un giudice locale ha deciso per il non luogo a procedere spiegando che la legge non lo consente.

La motivazione del giudice sul fatto

Ecco cosa ha detto la toga della Virginia ai media statunitensi che lo interpellavano: “Ogni imputato deve essere in grado di difendersi in tribunale. E penso che sia problematico presumere che un bambino di 6 anni comprenda il sistema giudiziario in modo sufficiente da essere processato”.