Continua la guerra Russia-Ucriana ed entrambe le Nazioni si accusano a vicenda dell'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Interviene Guterres.

Continua la guerra anche mediatica tra Russia ed Ucraina, dove l’una attacca l’altra. Al centro della polemica stavolta vi è una delle centrali elettriche più grandi ed importanti al mondo: quella di Zaporizhzhia.

Guerra Russia-Ucraina, Mosca accusa Kiev: “Hanno bombardato la centrale di Zaporizhzhia”

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, come riporta l’Ansa, avrebbe afferamto che il bombardamento del sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia “da parte delle forze armate ucraine” è “potenzialmente estremamente pericoloso” e “potrebbe avere conseguenze catastrofiche per una vasta area, compreso il territorio europeo“. Non è la prima volta che Mosca accusa Kiev di lanciare attacchi nel suo territorio.

La risposta di Kiev

Di tutta risposta il governo ucraino ha negato le dichiarazioni di Peskov in quanto non avrebbe alcun interesse a bombardare il proprio territorio, ed ha indicato Mosca come responsabile dell’attacco.

La strategia di Peskov e più in generale del Cremlino è quella di mettere in guardia i Paesi occidentali che potrebbero avere ripercussioni in seguito ai vari attacchi alle centrali nucleari.

L’intervento di Guterres

Dalle Nazioni Unite tuona Antonio Guterres. Il Segretario Genrale dell’ONU ha dichiarato durante una conferenza a Tokyo: “Qualsiasi attacco alle centrali nucleari è una cosa suicida. Spero che questi attacchi finiscano. Allo stesso tempo, spero che l’AIEA possa accedere alla centrale”.