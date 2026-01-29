La guerra in Ucraina entra in una fase delicata tra negoziati internazionali e crisi umanitaria. Mentre Trump e Putin discutono una sospensione temporanea dei combattimenti a causa del freddo invernale, Kiev si prepara a fronteggiare temperature estreme e interruzioni nei servizi essenziali, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni diplomatiche e sostegno internazionale.

Guerra Russia-Ucraina: emergenza invernale e contesto umanitario

Mentre i negoziati proseguono, l’Ucraina si prepara a fronteggiare un inverno particolarmente rigido. Secondo il Centro Idrometeorologico Ucraino, tra il 1 e il 3 febbraio le temperature notturne potrebbero scendere fino a -30 gradi in alcune zone. La Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti hanno stanziato ulteriori 50 milioni di euro a favore di Naftogaz per sostenere il sistema energetico nazionale.

Parallelamente, il conflitto continua a provocare vittime: l’Ucraina ha annunciato il rimpatrio di 1.000 corpi di soldati, mentre Mosca ha ricevuto quelli di 38 militari russi. Il presidente russo Vladimir Putin ha lodato il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nell’organizzazione di colloqui e scambi di prigionieri, dichiarando: “Le siamo personalmente grati per gli sforzi compiuti per lo svolgimento di colloqui trilaterali“.

Nel frattempo, Kiev, insieme agli Stati Uniti, sta preparando il prossimo round di negoziati trilaterali, ribadendo l’impegno per la pace e la parità militare sul fronte: come ha affermato il ministro ucraino Andriy Sybiha, “Stiamo guadagnando tempo per voi, questa è l’amara verità – è meglio fermare la Russia in Ucraina ora“.

Guerra Ucraina, Trump annuncia tregua temporanea: “Putin ha accettato”

Il presidente statunitense Donald Trump ha reso noto di aver chiesto al leader russo Vladimir Putin di sospendere i bombardamenti su Kiev e su altre città ucraine per una settimana, a causa delle temperature invernali record. “Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. È stato davvero importante“, ha affermato Trump durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, sottolineando che Putin avrebbe accettato la richiesta.

Il presidente ha inoltre dichiarato che i suoi collaboratori, in particolare l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero Jared Kushner, stanno lavorando intensamente per favorire la risoluzione del conflitto, aggiungendo con ottimismo: “Ce la faremo“. Secondo Trump, i negoziati, rinviati alla prossima settimana, hanno già mostrato segnali positivi: “Abbiamo fatto molti progressi, i colloqui riprenderanno tra circa una settimana“.