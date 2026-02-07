Siamo ormai giunto al giorno 1.436 di guerra in Ucraina. Nella notte nuovo pesante attacco russo contro le infrastrutture energetiche: nuovi blackout a catena.

Guerra in Ucraina: nella notte nuovo attacco russo

La situazione in Ucraina è sempre più critica. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo pesante attacco da parte di droni russi su tutto il Paese.

L’Aeronautica militare ucraina ha infatti segnalato attività di droni verso le ore 5.30 di questa mattina, sabato 7 febbraio 2026, avvistati nella regione di Leopoli, nei pressi della città di Khodoriv. Il governatore dell’Oblast’ di Leopoli, Maksym Kozytskyi ha lanciato l’allarme per una “nuova minaccia” per la regione, asserendo che sono stati avvistati missili nei pressi della vicina Oblast’ di Ternopol.

Guerra in Ucraina: massiccio attacco russo provoca blackout a catena

Come visto nelle ultime ore la Russia ha sferrato un nuovo e potente attacco all’Ucraina, colpendo le infrastrutture energetiche del Paese. Persino l’Aeronautica militare ha riferito di missili in direzione Oblast’ di Leopoli e Ivano-Frankivsk. L’operatore energetiche DTEK ha annunciato interruzioni di corrente anche nelle Oblast ‘ della Capitale, di Odessa e di Dnipropetrovsk. Voli bloccati anche nella vicina Polonia, negli aeroporti di Lublino e Rzeszow. La situazione resta molto critica.