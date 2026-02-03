Kiev, Kharkiv e altre città sotto attacco di missili e droni russi, mentre dagli Stati Uniti emergono segnali di potenziali colloqui per la pace.

Gli attacchi russi contro Kharkiv, Kiev e le regioni vicine hanno interrotto la breve tregua energetica in Ucraina, lasciando centinaia di case senza riscaldamento, mentre gli Stati Uniti, tramite Donald Trump, annunciano possibili progressi nei colloqui con Mosca e Kiev per una soluzione diplomatica al conflitto.

Guerra in Ucraina: possibili sviluppi diplomatici secondo Trump

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione potrebbe annunciare presto novità incoraggianti sugli sforzi per porre fine al conflitto in Ucraina. “Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l’Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie“, ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.

Trump ha anche confermato che sono in corso trattative con l’Iran, nonostante le crescenti tensioni nella regione: “Abbiamo navi dirette verso l’Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni… e stiamo conducendo colloqui con l’Iran“, ha spiegato, aggiungendo cautamente: “Vedremo come andrà a finire“.

Il leader statunitense ha inoltre annunciato misure economiche contro Cuba: “Il Messico cesserà di inviare petrolio a Cuba. Stiamo trattando con i leader cubani in questo momento“.

Ucraina sotto attacco, missili e droni su Kiev e Kharkiv nella notte

Sul fronte ucraino, la situazione rimane drammatica. Dopo una breve tregua, i bombardamenti russi hanno ripreso con forza, colpendo infrastrutture energetiche e aree urbane. Secondo Natalia Zabolotna, capo dell’amministrazione militare della regione di Vinitsia, il primo attacco ha lasciato cinquanta città e villaggi senza elettricità, colpendo le strutture critiche: “Vinitsia ha subito oggi un massiccio attacco nemico. C’è stato un impatto sulle infrastrutture critiche“.

Kharkiv è stata martellata da missili balistici e droni per ore, con esplosioni che hanno lasciato 820 abitazioni senza riscaldamento. Il sindaco Igor Terekhov ha sottolineato che l’obiettivo dei bombardamenti è mirato a paralizzare la rete energetica: “Il bombardamento di Kharkiv continua da più di tre ore“, ha spiegato.

Anche Kiev ha subito attacchi durante la notte, con droni e missili provenienti dalla regione di Bryansk, causando danni a edifici residenziali e istituti scolastici. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato l’intervento dei medici nei distretti colpiti, mentre i bombardamenti nelle città vicine al fronte, tra cui Dnipro, Sumy e Zaporizhzhia, continuano a provocare danni e feriti.