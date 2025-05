La guerra tra Ucraina e Russia continua a mietere vittime, con nuovi attacchi che colpiscono duramente le città ucraine. Nella notte, Kharkiv è stata teatro di un pesante attacco aereo russo condotto con droni, che ha causato ingenti danni agli edifici e numerosi feriti. Le autorità locali, riportate dal Kyiv Independent, hanno confermato la gravità dell’episodio, sottolineando come la popolazione civile continui a subire le conseguenze di un conflitto che sembra non voler trovare fine.

Guerra Ucraina-Russia: intensi raid con missili Iskander e droni

Nella notte, le forze russe hanno lanciato un attacco sull’Ucraina impiegando due missili balistici Iskander-M/KN-23 e circa 90 droni di varie tipologie, tra cui i kamikaze Shahed. A renderlo noto su Telegram è stata l’Aeronautica militare di Kiev, che ha precisato come, nel complesso, siano stati intercettati o neutralizzati 56 velivoli senza pilota nelle regioni orientali, meridionali e settentrionali del Paese. Di questi, 26 sono stati eliminati tramite armi da fuoco, mentre 30 sono stati bloccati dalle unità specializzate in guerra elettronica.

Dall’altra parte, le forze armate russe hanno abbattuto 27 droni ucraini nei cieli russi, principalmente nelle aree di Belgorod e Kursk, come comunicato dal Ministero della Difesa di Mosca. In particolare, tra le 20 del 29 maggio e le 7 del 30 maggio, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato 15 droni nella regione di Belgorod e 12 in quella di Kursk.

Guerra Ucraina Russia: nuovo attacco su Kharkiv provoca danni e numerosi feriti. La reazione di Trump

Nella notte a Kharkiv, in Ucraina, nove persone hanno riportato ferite a seguito di un attacco russo con droni sulla città, secondo quanto riferito dalle autorità locali citate da The Kyiv Independent. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha comunicato tramite un post su Telegram che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. Ha inoltre specificato che tra i feriti ci sono due ragazzi di sedici anni e che diversi edifici residenziali hanno subito danni.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto “estremamente deluso” dalle azioni del presidente russo Vladimir Putin, che prosegue negli attacchi contro l’Ucraina causando vittime civili, mentre gli Stati Uniti cercano di promuovere un cessate il fuoco. A riferirlo ai giornalisti è stata la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce, come riportato dai media statunitensi.