Ucraina, Putin: “Aperti al dialogo per la pace”. Zelensky è irremovibile...

La Russia di Putin sembra essere pronta a valutare le proposte di pace per la guerra in Ucraina ma Zelensky sembra avere altre intenzioni.

Il presidente russo Vladimir Putin, tramite i suoi portavoce e membri del governo, ha riferito di essere pronto a riprendere il dialogo per la pace in Ucraina: l’apertura del leader del Cremlino si è scontrata contr un irremovibile Volodymyr Zelensky che ha ribadito la volontà del suo Paese di vinere la guerra.

Mosca valuta le proposte internazionali per porre fine al conflitto russo-ucraino

“Le proposte di pace di alcuni paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare”. È quanto asserito dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in occasione del suo intervento al forum economico che si è tenuto a San Pietroburgo. All’evento, non sono – ovviamente – passate inosservate le assenze dei leader occidentali. Eppure, stando a quanto dichiarato da Zakharova, proprio alcuni dei più importati e potenti personaggi del mondo della politica internazionale avrebbero inviato alla Russia molte proposte.

“Siamo grati a tutti quelli che stanno parlando della pace e che si stanno rendendo disponibili per questo”, ha aggiunto la portavoce del Ministero degli Esteri.

Appena 24 ore prime di Zakharova, ad anticipare una cauta e tiepida apertura del presidente russo Vladimir Putin era stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il portavoce ha, infatti, affermato che Putin sarebbe favorevole a “qualsiasi contatto per discutere le opzioni di risoluzione del problema ucraino…”.

Guerra Ucraina Russia, Putin apre al dialogo per la pace ma Zelensky vuole vincere il conflitto

Sul fronte russo, quindi, sembra che qualcosa cominci a muoversi nella speranza di porre fine alla lunga impasse diplomatica che da oltre un anno contraddistingue la guerra in Ucraina. È pur vero che la presunta “apertura” citata dal Cremlino potrebbe concludersi, ancora una volta, con un nulla di fatto.

Se Putin sembra essere disposto a riaprire i canali di comunicazione, infatti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky resta irremovibile sulle proprie posizioni e, in occasione dell’incontro con la delegazione di leader africani recentemente giunta a Kiev, ha ribadito la volontà di seguire una linea intransigente.

“Ho detto chiaramente che consentire qualsiasi negoziato con la Russia ora che l’occupante è sulla nostra terra significa congelare la guerra, il dolore e la sofferenza”, ha tuonato il leader ucraino.