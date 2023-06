Traghetto prende fuoco nelle Filippine, 120 persone tratte in salvo

Poteva rivelarsi un’immane tragedia, ma il pronto intervento dei soccorsi è riuscito a far si che non ci fossero vittime. Il traghetto M/V Esperanza Star ha preso fuoco alle prime luci dell’alba, ma per fortuna due navi per il soccorso sono arrivate velocemente a spegnere le fiamme e a salvare i 65 passeggeri e i 55 membri dell’equipaggio.

L’Esperanza Star stava viaggiando dalla provincia di Siquijor a quella di Bohol, nelle Filippine centrali. Ci sono volute più di cinque ore per riuscire ad avere la meglio sulle fiamme che infuriavano sull’imbarcazione. Il personale della guardia costiera per spegnere l’incendio ha usato un cannone ad acqua, mentre sopraggiungevano per aiutare anche un’altra imbarcazione ed un peschereccio.

Il portavoce della guardia costiera, Joy Gumatay ha dichiarato: “Tutti coloro che erano a bordo del traghetto sono al sicuro”. Su cosa però abbia scatenato l’incendio non sono stati rilasciate informazioni. I sopravvissuti al pericoloso incidente sono stati portati presso la città portuale di Tagbilaran, proprio nella provincia di Bohol.

Non è certo la prima volta che si verifica un’incidente del genere nelle Filippine, solo nello scorso marzo un incendio su un traghetto simile a tolto la vita a ben 31 persone.

A ferry caught fire off the coast in #Bohol province in the #Philippines at 4:30am on Sunday. About 55 to 65 people were on board when the fire started. Casualties unknown. Cause still under investigation. pic.twitter.com/mDoFF92VlF

— Media Warrior (@MediaWarriorY) June 18, 2023