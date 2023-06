Tempesta tropicale in Brasile, almeno 11 i morti e 19 dispersi

Il Segretario per lo sviluppo regionale Goes: "Approntati piani per la razionalizzazione delle risorse"

Si tratta di una vera e propria tragedia quella avvenuta in Brasile negli ultimi giorni: un ciclone extra-tropicale ha devastato con il suo passaggio gli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, il bilancio provvisorio e di ben 11 morti e 19 dispersi.

Cosa ha detto il governatore della regione

A parlare alla stampa in queste difficili ore è stato il governatore del Rio Grande do Sul Eduardo Leite: “Da venerdì stiamo cercando di salvare vite”, ha detto nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i ministri del Segretario per le Comunicazioni Sociali della Presidenza della Repubblica Paulo Pimenta e sviluppo regionale Waldez Goes: “Siamo qui per mostrare solidarietà e unire le forze di Protezione Civile nazionale con il coordinamento statale e municipale per elaborare piani di lavoro. I piani elaborati congiuntamente da Stato, Comune e Unione saranno riconosciuti e approvati rapidamente per razionalizzare le risorse“.

Dai dati pubblicati dalle autorità, sono già stati effettuati circa 2400 interventi di soccorso nelle aree colpire, ed il governo federale si sta già mobilitando per offrire aiuti umanitari alle famiglie colpite.

Cos’è un ciclone extra-tropicale

Un ciclone extra-tropicale non è altro che un fenomeno meteorologico che si presenta nelle regioni temperate tra i tropici ed i poli in concomitanza con la bassa pressione atmosferica.