Gli Stati Uniti hanno congelato tutti gli aiuti militari in corso all’Ucraina, in attesa che il presidente Donald Trump valuti la sincerità dell’impegno di Kiev nella ricerca della pace. Nel frattempo, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato il piano ‘Rearm Europe’ da 800 miliardi di euro, sottolineando che la sicurezza continentale è sotto minaccia. In queste ore è intervenuto anche il presidente Zelensky rilasciando nuove dichiarazioni.

Guerra Russia-Ucraina: le nuove dichiarazioni di Zelensky

Oggi il presidente Zelensky ha parlato con il premier britannico Keir Starmer, prima di dichiarare la sua disponibilità a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura che fermi il conflitto con la Russia. La dichiarazione è arrivata dopo che Londra aveva sollecitato un chiarimento tra Zelensky e Trump, a seguito della sospensione degli aiuti militari Usa a Kiev, dopo lo scontro alla Casa Bianca di venerdì.

“Siamo pronti a lavorare rapidamente per porre fine alla guerra e le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri e la tregua nel cielo (divieto di lancio di missili, droni a lungo raggio, bombe sulle reti energetiche e altre infrastrutture civili) e la tregua in mare immediatamente, se la Russia farà lo stesso. Quindi vogliamo procedere molto rapidamente in tutte le fasi successive e lavorare con gli Stati Uniti per concordare un solido accordo finale”, ha annunciato Volodymyr Zelensky su X.

Zelensky si dice dispiaciuto per l’esito dell’incontro con Trump

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler “sistemare le cose” con Donald Trump dopo il litigio dei giorni scorsi alla Casa Bianca. Ha spiegato che l’incontro con Trump non è andato come previsto, definendo l’esito “deplorevole” e affermando che era il momento di risolvere la situazione.