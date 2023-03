Luis de Guindos è stato al limite del brutale ma è il suo lavoro: “Finito il tempo dei tassi negativi, incertezza alta“. Il vicepresidente della Bce lo ha detto chiaramente intervistato dal Business Post. E ha detto: “La mia opinione personale è che il periodo dei tassi di interesse negativi è finito, almeno nel medio termine. Stiamo attraversando un periodo di incertezza molto alta“.

Guindos: “Finito il tempo dei tassi negativi”

L’intervista del numero due di Christine Lagarde è stata anche riportata sul sito della Bce. Ha spiegato Guindos: “Dopo il rialzo di 50 punti base di marzo ora c’è questo elemento aggiuntivo di incertezza derivante dai problemi del settore finanziario negli Usa e in Svizzera”. Poi la strategia: “Adotteremo un approccio per cui le decisioni vengono prese riunione per riunione. Non ci impegniamo preventivamente in nessuna azione”. E ancora: “La domanda ora è in che modo gli eventi nel sistema bancario Usa e Credit Suisse avranno impatto sull’economia dell’Eurozona.

“Bisogna riportare l’inflazione al 2%”

Nelle prossime settimane e mesi dobbiamo valutare se daranno luogo ad un ulteriore inasprimento delle condizioni di finanziamento“. La chiosa del banchiere centrale spagnolo e sugli obiettivi: sul fronte dei prezzi, è un “tempestivo ritorno all’inflazione al 2%. Sappiamo che non può essere domani, ma deve essere nel nostro orizzonte di previsioni, che è un periodo di due anni“.