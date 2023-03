Bce "scarica" le banche: tassi in rialzo dello 0,5%

La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, come aveva ripetutamente indicato nelle scorse settimane. In questo modo il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento sale al 3,50%, il livello più elevato che si registri dall’ottobre del 2007 (3,75%).

La Bce alza i tassi di interesse

“L’inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”, ha affermato il Consiglio direttivo. Gli accadimenti delle ultime ore non hanno fatto desistere la Banca Centrale dai suoi propositi iniziali. Già nelle ore precedenti si ipotizzava che la Bce potesse optare per un rialzo più contenuto, o addirittura non ritoccare i tassi, alla luce dell’alta tensione che si è registrata nelle ultime giornate (tra cui il fallimento della Silicon Valley Bank, e il crac di Credit Suisse in Svizzera).

La Bce ha quindi aggiornato le sue previsioni economiche, precisando però di non aver fatto in tempo a tenere conto proprio di queste ultime turbolenze sui mercati. I tecnici dell’istituzione hanno rivisto al rialzo al +1% l’attesa di crescita dell’area euro di quest’anno, mentre hanno limato all’1,6% la previsione sia sul 2024 sia sul 2025.

Riviste invece al ribasso le previsioni di inflazione al 5,3% quest’anno, al 2,9% sul 2024 e al 2,1% nel 2025. Alzato al 4,6% la previsione sulla crescita dei prezzi senza le componenti relative a energia e alimentari.