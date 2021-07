Ha paura degli effetti collaterali e rifiuta il vaccino: Tricia Jones muore a 45 anni dopo il contagio da Delta e sua madre lancia un monito

Ha paura degli effetti collaterali e rifiuta il vaccino: una donna americana muore a 45 anni dopo il contagio da Variante Delta e sua madre lancia un monito dal web per scongiurare che altri facciano lo stesso errore della figlia.

Figlia che è morta dopo essersi contagiata proprio con quella variante Delta il cui unico argine pare essere una completa e veloce vaccinazione. La storia in questione arriva dagli Stati Uniti, per la precisione da Kansas City. Proprio in quella città viveva la 45enne Tricia Jones, mamma di due figli.

Rifiuta il vaccino e muore a 45 anni di Delta, dal Kansas la storia di Tricia

Viveva perché ora Tricia non vive più: ad ammazzarla lo scorso 9 giugno l’infezione da coronavirus che le era venuta dopo che la donna aveva rifiutato di vaccinarsi contro il covid – 19.

A spiegare il perché di quella presa di posizione risultata poi fatale è stata la madre di Tricia, Deborah Carmichael. La donna, affranta da una perdita immensa che forse avrebbe potuto evitare, ha raccontato ai media locali la storia di sua figlia. Una figlia che aveva maturato con il tempo prima la sottile inquietudine, poi la reale preoccupazione per quei vaccini si cui aveva sentito “un sacco di storie dell’orrore”, storie magari pubblicate con entusiasmo da quegli stessi media che poi sono andati a chiedere conto alla donna del suo dolore di madre che ha perso una figlia.

Rifiuta il vaccino e muore a 45 anni con la variante Delta, il racconto della madre

Ad ogni modo ad un certo punto un figlio di Tricia aveva contratto il coronavirus nella sua variante Delta a scuola ed aveva progressivamente contagiato prima suo padre, poi Tricia stessa. A quel punto c’era stato lo spavento assoluto e forse il rammarico per non aver seguito la sola via per evitare quello che stava succedendo. E mentre le condizioni dei due erano progressivamente migliorate la 45enne era morta dopo un peggioramento repentino culminato con il decesso dello scorso 9 giugno. E la madre Deborah ha detto: “Non avrei mai pensato di perdere mia figlia a 45 anni”.

Rifiuta il vaccino e muore di variante Delta, sui social appare lo slogan “Non fare come Tricia!”

Ma la donna ha fatto di più: a Yahoo News Deborah ha lanciato un vero appello per sensibilizzare tutti gli scettici nei confronti della vaccinazione, tanto che sui social sono cominciati a comparire messaggi come questo: “Non fare la Tricia! Tricia Jones di Kansas City era una madre di due anni in salute, ma aveva paura dei potenziali effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 basato sulle ‘storie dell’orrore’ che aveva letto sul web. Tricia ha scelto di non farsi vaccinare in uno stato con molti contagi e con bassi tassi di vaccinazione, il che l’ha resa vulnerabile alla variante Delta del virus”.