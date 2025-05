Il principe Harry torna a parlare della sua relazione con la famiglia reale britannica, esprimendo, in un’intervista esclusiva alla BBC, il suo desiderio di una “riconciliazione” dopo l’aspro strappo del 2020 che lo ha visto allontanarsi dalla Corte. Un gesto di distensione che, secondo il principe, potrebbe porre fine a anni di conflitto e incomprensioni.

La dichiarazione, però, non è passata inosservata: Buckingham Palace ha immediatamente risposto.

Harry e l’annuncio sulla famiglia reale

Il principe Harry ha dichiarato, nel corso di un’intervista alla BBC, di desiderare una “riconciliazione” con la famiglia reale britannica, dopo il difficile strappo del 2020. Il duca di Sussex si è detto “sconvolto” per la recente decisione della corte d’appello di Londra, che ha respinto il suo ricorso contro la revoca del diritto automatico alla protezione della polizia durante le sue visite nel Regno Unito, una misura che riguardava anche la sua famiglia.

Attualmente residente in California con la moglie Meghan, Harry ha rivelato di essere profondamente emozionato e di non riuscire a immaginare come sarebbe possibile riportare sua moglie e i figli nel Regno Unito dopo la sconfitta legale. Inoltre, ha espresso il suo rammarico per il fatto che suo padre, re Carlo III, abbia interrotto ogni comunicazione con lui a causa di queste complicazioni legate alla sicurezza.

“Ci sono stati tantissimi disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia, ma ora li ho perdonati”. Dichiara Harry, preoccupato per le condizioni di salute di Re Carlo dopo la diagnosi di cancro.

Nonostante ciò, Harry ha aggiunto di essere consapevole che alcuni membri della sua famiglia non gli perdoneranno mai di aver scritto il libro. Questo riferimento è chiaramente un accenno alla sua autobiografia “Spare”, che, pur avendo riscosso un enorme successo a livello mondiale, ha senza dubbio complicato ulteriormente i suoi rapporti con i familiari.

Harry: l’annuncio sulla famiglia e la replica di Buckingham Palace

Poche ore dopo le dichiarazioni del principe Harry, è giunta una risposta decisa da parte di Buckingham Palace, che ha emesso una nota ufficiale in seguito all’intervista rilasciata dal duca di Sussex alla BBC. La replica, secca e concisa, sembra segnare un punto di frizione ulteriore tra il principe e la Casa Reale, alimentando le ipotesi sul futuro dei rapporti familiari.