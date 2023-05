Hasbulla Magomedov è stato arrestato: guai per il nano più famoso dei social

Guai per Hasbulla Magomedov, il nano più famoso dei social. Il tiktoker è stato arrestato nel Daghestan, repubblica della Federazione Russa, per aver violato il codice della strada.

Hasbulla Magomedov è stato arrestato

Hasbulla Magomedov, star dei social affetto da nanismo ipofisario, è stato arrestato nel Daghestan, repubblica della Federazione Russa. Il fattaccio sarebbe avvenuto una settimana fa, quando il tiktoker ha violato il codice della strada.

Perché Hasbulla Magomedov è stato arrestato?

Stando a quanto sostengono le fonti locali, Hasbulla Magomedov è stato arrestato insieme ad alcuni amici perché hanno bloccato il traffico. Il motivo? Dovevano festeggiare un addio al celibato. Il tiktoker e i suoi amici erano a bordo di quattro auto. Ad un certo punto, hanno iniziato a rallentare per poi accelerare all’improvviso. Non solo, due auto hanno anche provato un numero da stuntman nel mezzo di un incrocio. Una vera e propria bravata, che è costata cara alla combriccola di Hasbulla.

Le scuse di Hasbulla Magomedov

Hasbulla, appena tornato in libertà, ha condiviso sui social le sue scuse. Ha dichiarato:

“Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo”.

Il portavoce del Ministero degli affari interni del Daghestan ha dichiarato: “Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali“.