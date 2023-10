Heidi Baci, concorrente Nip del Grande Fratello, sta riscuotendo un certo successo. Bellissima, sempre sorridente e alla mano, ha conquistato sia i coinquilini del reality che i telespettatori. Com’era prima di entrare nella Casa? La sua immagine di un tempo è molto diversa rispetto ad oggi.

Heidi Baci: prima del Grande Fratello era irriconoscibile

Senza ombra di dubbio, Heidi Baci è una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2023. Bionda, con un corpo da urlo e un viso da dea: non è solo bella, ma anche intelligente e pungente. Un mix che sta riscuotendo successo, sia in Casa che tra i telespettatori. Nelle ultime ore, sono spuntate alcune foto del passato in cui appare molto diversa, quasi irriconoscibile.

Heidi Baci: capelli castani e viso scavato

Venticinque candeline all’attivo, Heidi è di origini albanesi, ma è nata e cresciuta a Pescara. Di professione venditrice di barche, dopo l’ingresso al Grande Fratello ha tutti gli occhi puntati su di sé. Forse è proprio per questo che sono spuntate foto del passato, che ce la mostrano in modo diverso rispetto ad oggi. Sempre bella, sia chiaro, ma forse più naturale. Innanzitutto, non era bionda ma castana, poi aveva il viso più scavato.

Heidi Baci bellissima in versione acqua e sapone

La foto in cui il cambiamento risulta più marcato, è bene sottolinearlo, è datata 2016. Heidi Baci era diciottenne, quindi aveva un aspetto più infantile rispetto ad oggi. Insomma, è normale che si sia trasformata, è naturale.