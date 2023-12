Heidi Baci su Massimiliano Varrese: "Papà aveva ragione"

Dopo il suo improvviso addio al Grande Fratello, Heidi Baci è tornata a rompere il silenzio e ha confessato la sua opinione su Massimiliano Varrese.

Heidi Baci: la confessione su Varrese

Oggi Heidi Baci sembra aver ritrovato la serenità stando lontana dal Grande Fratello e lei stessa ha voluto svelare la sua opinione sugli ultimi avvenimenti del reality show e su quanto riguarda la sua vita privata. “Il bello che a suo tempo fu tuo padre il cattivo, ma con il senno di poi..“, ha dichiarato, e ancora: “Si ma non mi fa gioire questa cosa. Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così“.

Sui social in tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda e, soprattutto, chi sarà il vincitore di questa edizione del reality show. Nelle ultime ore Massimiliano ha chiesto un provvedimento contro Beatrice, mentre Signorini si è rivolto allo stesso concorrente affermando: “Ne approfitto, nei confronti di Beatrice credimi a volte sei veramente eccessivo. Quando tu dici a una concorrente “donna abbassa lo sguardo quando passo”, tu non lo puoi sapere ma in questo momento c’è un clima che è molto attenzionato tutti siamo estremaente colpiti da questi atteggiamenti eccessivi, dato che sei una persona intelligente anche oggi ti ho profondamente consigliato di fare attenzione. Il Gf è un’esperienza che ti peremette di alvorare su te stesso”.