Hiroshima, 77esimo anniversario della strage che cambiò il mondo

Il 6 agosto 2022 ricorre il 77esimo anniversario della bomba atomica su Hiroshima. Un evento portatore di morte e distruzione e che segnò l’uso della bomba atomica in ambito bellico: da quel momento il mondo non sarebbe più stato lo stesso.

A ordinare il bombardamento l’allora presidente degli Stati uniti Harry Truman. L’attacco nucleare fu l’inizio della fine per l’imperatore, almeno dal punto di vista divino.

Durante il discorso di capodanno del 1946, infatti, l’allora imperatore Hirohito, capo assoluto del governo nazionale, fece la famosa dichiarazione sulla natura umana dell’imperatore del Giappone. Ciò avvenne in seguito a un’interrogazione formale da parte di Douglas McArthur, comandante supremo delle forze alleate.

Come fa notare Wikipedia, sulla base di alcune interpretazioni, con tale discorso, Hirohito escluse probabilmente il suo essere realmente un dio.

77esimo anniversario di Hiroshima: il terribile “Little Boy”

Fu Enola Gay il bombardiere che sganciò su Hiroshima l’ordigno atomico denominato “Little Boy”. Il bombardamento avvenne alle 8:15 del 6 agosto 1945, a circa seicento metri di altezza. Come informa Greenme, la bomba distrusse il 70% della città giapponese.

Le conseguenze per la popolazione

Tragiche le conseguenze per gli abitanti a seguito dello scoppio di Little Boy, sia a causa della luce intensa provocata dall’esplosione, sia per l’immensa tempesta di fuoco che andò a crearsi e che bruciò tutto l’ossigeno dell’area. Molti morirono soffocati a causa della mancanza d’aria, altri perché spazzati via dall’esplosione, oppure perché schiacciati dal crollo degli edifici. Un celebre manga che descrive gli orrori perpetrati da Little Boy è Gen di Hiroshima, pubblicato in madrepatria da Weekly Shonen Jump, in Italia da Panini Comics.