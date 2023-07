"Ho due figli con uomini diversi, non accetto di dover dare spiegazioni": lo sfogo di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha commentato i numerosi gossip sul suo conto e ha svelato perché, finora, non avrebbe replicato.

Alessia Marcuzzi contro i gossip

Alessia Marcuzzi è spesso finita al centro del gossip per via del suo rapporto con i suoi ex, Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, e per la sua presunta liaison top secret con Stefano De Martino. La conduttrice ha rilasciato un’intima intervista a La Repubblica dove ha spiegato quale sarebbe il suo modo di reagire al gossip e ha affermato:

“Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate su tutto – sottolinea la Marcuzzi – Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi, insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte di lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto”.

La conduttrice non ha mai parlato direttamente dei gossip che vedrebbero protagonisti lei e De Martino ma ha specificato che chi lavora per lei le avrebbe chiesto di non rispondere. Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale”, ha precisato il volto tv, che ha trascorso la sua ultima vacanza in compagnia dell’ex marito Paolo Calabresi Marconi.